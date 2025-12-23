Aus acht Metern Tiefe: Auto aus dem Rhein bei Wallbach geborgen

Reibungslose Bergung des im Rhein bei Wallbach untergegangenen Personenwagens: Im Einsatz heute Dienstag standen nebst der Kantonspolizei Aargau und der Feuerwehr Möhlin auch Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft mit einer Tauchereinheit.

Geborgen wurde das Fahrzeug im Verlauf des Vormittags. Gemäss Richard Urich, Kommandant der Feuerwehr Möhlin, soll es sich rund 250 Meter unterhalb des ursprünglichen Ereignisortes in etwa acht Metern Tiefe befunden haben.



Das war passiert

Am Sonntagnachmittag fuhr eine Automobilistin (38) im Bereich der Römerwarte Stelli in Wallbach mit ihrem Fahrzeug in den Rhein. Sie konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, an Land schwimmen und wurde anschliessend in ein Spital transportiert. Das Fahrzeug sank auf den Grund des Rheins. Aus welchem Grund die Automobilistin in den Rhein fuhr, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (rw/mgt)