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Augusta Raurica selbst erkunden

  20.03.2026 Augst 

Neue Angebote in der Römerstadt

«Augmented Reality», Familienerlebnis im Tierpark, «Drop-ins» – Augusta Raurica setzt in diesem Jahr auf mehr Flexibilität für Gäste. Ab Sommer stehen die neuen Formate zur Verfügung und ermöglichen ...

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