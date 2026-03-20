Augusta Raurica selbst erkunden

«Augmented Reality», Familienerlebnis im Tierpark, «Drop-ins» – Augusta Raurica setzt in diesem Jahr auf mehr Flexibilität für Gäste. Ab Sommer stehen die neuen Formate zur Verfügung und ermöglichen ...

Neue Angebote in der Römerstadt

«Augmented Reality», Familienerlebnis im Tierpark, «Drop-ins» – Augusta Raurica setzt in diesem Jahr auf mehr Flexibilität für Gäste. Ab Sommer stehen die neuen Formate zur Verfügung und ermöglichen eine individuelle Erkundung, ohne Anmeldung und feste Startzeiten. Das Theater bietet neu ein «Augmented-Reality»-Erlebnis an, das Architektur, Technik und Geschichte des Monuments interaktiv erlebbar macht. Mit dem Smartphone begeben sich Besucherinnen und Besucher auf Mission und begleiten den römischen Architekten Lucius Varus zur Zeit des Umbaus des Theaters im 2. Jahrhundert n. Chr. Durch 360°-Ansichten und interaktive Spiele wird nachvollziehbar, wie das Theater früher funktionierte und welche Herausforderungen dessen Erweiterung mit sich brachte.

Teamarbeit im Tierpark

Der Tierpark Augusta Raurica wird durch ein Erlebnis zum Thema römische Tiere ergänzt. Besucherinnen und Besucher schlüpfen dabei in die Rolle einer römischen Verwaltungsbeamtenfamilie, die von Rom nach Augusta Raurica zieht. Die Kinder machen sich mit einer Liste von Aufgaben auf den Weg, um ihr neues Zuhause kennenzulernen. Dabei erfahren sie spielerisch, was zu einem typischen römischen Haushalt gehörte, welche Tiere gehalten wurden und welche Rolle diese spielten.

In Drop-ins haben Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen die Möglichkeit, römische Handwerkstechniken auszuprobieren. Dazu gehören Feuer schlagen, römischen Schmuck herstellen oder Stoffe mit natürlichen Farbstoffen färben. Das Vermittlungsteam begleitet die Workshops vor Ort. In einem weiteren Drop-in-Angebot zeigen Gladiatoren-Darsteller wie das Training und die Spiele im Amphitheater zur Römerzeit wirklich aussahen und geben Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, selbst in die Rolle eines Gladiators zu schlüpfen.

Im Juli und August wird das Theater Augusta Raurica zur Kultur- und Konzertbühne. Ende August folgt das grösste Römerfest der Schweiz. (mgt/nfz)