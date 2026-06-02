100 Jahre Natur- und Vogelschutzverein Zeiningen

Ziel des Natur- und Vogelschutzvereins war bei dessen Gründung 1926 die Förderung der Vögel mit Nistkästen zur Bekämpfung von Obstbaumschädlingen. Dieser «Nistkastenvogelschutz» spielt heute noch eine Rolle. Alles andere hat sich geändert.

Ziel des Natur- und Vogelschutzvereins war bei dessen Gründung 1926 die Förderung der Vögel mit Nistkästen zur Bekämpfung von Obstbaumschädlingen. Dieser «Nistkastenvogelschutz» spielt heute noch eine Rolle. Alles andere hat sich geändert.

Am Pfingstmontag feierte der Verein beim Blockhaus sein Jubiläum. Nach dem Apéro für Sponsoren, Ehrenmitglieder, Delegationen anderer Naturschutzvereine und Behörden gab es einen kleinen Festakt. Präsidentin Andrea Wunderlin-Böni ging in ihrer Festrede auf die vergangenen hundert Jahre ein, sprach jedoch vor allem auch über den Naturschutz in der Gegenwart und in Zukunft. «Unser kleiner Verein kann die grossen Probleme nicht lösen, aber wir können sensibilisieren und aufzeigen, was es auch bei uns zu schützen und erhalten gibt.» So lautete eine ihrer Kernaussagen. «Tragen wir Sorge zu unserer wertvollen Natur, dass unsere Nachkommen auch in 100 Jahren viele schöne Natur-Erlebnisse in und um Zeiningen geniessen können!» Mit diesen Worten schloss die Präsidentin und leitete über zu Anja Trachsel. Diese überbrachte Grüsse vom Jurapark Aargau. Anschliessend stellte Vize-Präsident Urs Kägi die mit Spannung erwartete Jubiläumsschrift vor, die zum Hundertjährigen vom Verein verfasst wurde.

Vom Distelfalter bis zur Hornisse

An verschiedenen Ständen konnten sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher über Naturthemen informieren. Da waren zum Beispiel die bedrohten Dohlenkrebse ein Thema. Auch die Aufzucht von Distelfaltern und die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse wurden thematisiert. Bei der Bestimmung von Tieren- und Pflanzen spielen Apps eine immer wichtigere Rolle. Auch darüber wurde referiert. Produkte aus Alpaka-Wolle, ein Angebot von Wildstauden sowie Informationen vom Jurapark Aargau rundeten das Angebot ab.

Für die kleinen Besucherinnen und Besucher stand ein Spiel über die Natur von «Birdlife Aargau» bereit. Der Verein führte eine kleine Festwirtschaft und das «Echo vom Sonnenberg» sorgte für beste Stimmung am rundum gelungen Fest. (mgt)