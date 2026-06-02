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100 Jahre Natur- und Vogelschutzverein Zeiningen

  02.06.2026 Zeiningen
100 Jahre Natur- und Vogelschutzverein Zeiningen: viele Besucherinnen und Besucher und gute Stimmung am Jubiläumsfest. Foto: zVg
100 Jahre Natur- und Vogelschutzverein Zeiningen: viele Besucherinnen und Besucher und gute Stimmung am Jubiläumsfest. Foto: zVg

Ziel des Natur- und Vogelschutzvereins war bei dessen Gründung 1926 die Förderung der Vögel mit Nistkästen zur Bekämpfung von Obstbaumschädlingen. Dieser «Nistkastenvogelschutz» spielt heute noch eine Rolle. Alles andere hat sich geändert.

Am Pfingstmontag feierte der Verein beim ...

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