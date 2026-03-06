Auftrag kann erfüllt werden

Warum unterdrücken die meisten Medien wichtige Tatsachen? Im Rahmen einer geplanten Anleiheemission (Volumen 100 Millionen Franken) haben Susanne Wille und der SRG Finanzchef Egger im August 2025 vor potentiellen Investoren erklärt «die Annahme der Initiative würde eine ...

Warum unterdrücken die meisten Medien wichtige Tatsachen? Im Rahmen einer geplanten Anleiheemission (Volumen 100 Millionen Franken) haben Susanne Wille und der SRG Finanzchef Egger im August 2025 vor potentiellen Investoren erklärt «die Annahme der Initiative würde eine strategische Anpassung erfordern, aber die SRG könnte ihren Auftrag weiter erfüllen». Bei einer Annahme der Halbierungsinitiative kann die SRG ihrer Meinung nach mit substanziellen Kostensenkungsmassnahmen und einem halbierten Budget ihren verfassungsrechtlichen Auftrag im Rahmen der Konzession weiterhin erfüllen.

ARTHUR MOOS, KAISERAUGST