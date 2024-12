Aufschwung mit Zukunftsaussichten im Sulzer Gewerbe

Per 1. Januar 2025 wird aus dem Einzelunternehmen «Elektroanlagen Schraner» die «Elektroanlagen Schraner AG». Damit legt Geschäftsinhaber Edgar Schraner die Weichen für die Zukunft und plant in mehreren Schritten eine solide Nachfolgelösung.

Das Unternehmen wurde 1944 von Viktor Schraner gegründet und anschliessend von Herbert und Hildi Schraner weitergeführt. Seit 18 Jahren und bis auf weiteres wird das Familienunternehmen von Edgar Schraner geleitet. Es ist in Familienhand geblieben, wurde kontinuierlich erweitert und jeweils an die nächste Generation weitergegeben. Der nächste Schritt, die Umwandlung von einer Einzelunternehmung in eine Aktiengesellschaft, ist aus langer Hand geplant. Die Nachfolgeregelung wird per sofort in Angriff genommen und in einem strategischen Plan von fünf Jahren umgesetzt. Für die Kundschaft und MitarbeiterInnen wird sich dadurch nichts ändern.

Die Planung wird Edgar Schraner dabei zusammen mit Raphael Wächter vornehmen. Raphael Wächter ist mit seiner Frau ebenfalls selbständig mit dem Immobilienunternehmen «Uila Immobilien AG» in Sulz tätig. Sie sind im Bereich Verkauf von Liegenschaften, Neubauprojekten, Liegenschaftsverwaltung sowie Bauherrenberatung und -begleitung tätig. Die Uila Immobilien AG ist regional verwurzelt und mit dem Gewerbe in Sulz und Umgebung in enger Zusammenarbeit. Deshalb liegt es auch ihr am Herzen, die Standortattraktivität mit dem Handwerkergewerbe nachhaltig zu sichern. Raphael Wächter hat seine berufliche Karriere bei Elektroanlagen Schraner begonnen und sich zum Eidg. Dipl. Elektroinstallateur sowie im betriebswirtschaftlichen Bereich aus- und weitergebildet. Er wird die Planung in den nächsten fünf Jahren mittragen und auch für die «Elektroanlagen Schraner AG» im strategischen Teil tätig sein.

Gleichzeitig übernehmen Raphael und Rahel Wächter per 1. Januar 2025 das Elektrokontrollunternehmen «ELKAG Laufenburg AG» von Edgar Schraner. Zu den Aufgaben gehören fachmännische Elektrokontrollen von der Kommunikation mit dem zuständigen Netzbetreiber über den Versand von Sicherheitsnachweisen, bis hin zur Organisation einer Mängelbehebung. Mit der Übernahme wollen sie einerseits das Angebot und die entsprechenden Dienstleistungen aufrechterhalten und erweitern, andererseits aber auch mit dem eigenen Immobilienunternehmen die vorhandenen Synergien sinnvoll nutzen.

In einer ersten Phase werden Reorganisationen durchgeführt und zusätzliche Geschäftsfelder aufgebaut. Nebst den periodischen Kontrollen werden zukünftig auch Schlusskontrollen, Abnahmekontrollen aber auch Geräteprüfungen angeboten und durchgeführt. Mit der Zeit soll die operative Leitung an einen Geschäftsführer übergeben werden. Gleichzeitig präsentiert sich das Unternehmen ab Januar 2025 mit frischem Logo und leicht abgeändertem Namen unter «ELKO AG – Elektrokontrollen AG». Die ELKO AG steht per sofort für Auskünfte und Anfragen gerne zur Verfügung.

Weitere Zusammenarbeiten zwischen der Uila Immobilien AG, der ELKO AG sowie auch der «Elektroanlagen Schraner AG» für die Zukunft sind geplant. Wichtig dabei ist allen Beteiligten, das Sulzer Gewerbe mit Tradition auch in der Zukunft mit Qualität und frischem Wind aufrecht zu erhalten, sowie die Zusammenarbeit und das gemeinsame Netzwerk der Unternehmen optimal nutzen zu können.

Alle beteiligten Unternehmen freuen sich auf die Zukunft. Sie sind überzeugt, mit den strategischen Überlegungen, der Nachfolgelösung und der Synergien-Nutzung der verschiedenen Unternehmen auch das Optimum für den Wirtschaftsstandort der Region und die Bevölkerung zu generieren.

Weitere Informationen unter

www.elkoag.ch www.schraner-elektro.ch www.uila-immobilien.ch