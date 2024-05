Aufgebaut und bereit

Heute Freitagnachmittag, um 17 Uhr, öffnet die GewerbeArena in Herznach ihre Tore. Bis am Sonntagabend präsentieren Unternehmen aus dem Staffeleggtal auf dem Areal der Schule und in der Turnhalle Waren, Dienstleistungen, Arbeitsplätze und Lehrstellen. Gäste referieren zu Internet-Kriminalität, Tieren auf Weltreise und Lebensrettung. Es gibt Pizza, Raclette, Glace, Wein und Bier, Platzkonzerte und Comedy, eine ökumenische Feier und eine Geschichte. Wer malt kann gewinnen, wer vorbeischaut, gewinnt sowieso. Bevor die Aussteller am Donnerstag aber ihre Stände einrichten konnten, war Muskelkraft gefragt. Als die NFZ am Mittwochmorgen vorbeischaute, war das Bau-Team gerade dabei, das Gestänge für das grosse Zelt aufzurichten. (sir)