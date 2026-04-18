Auffahrkollisionen im Bareggtunnel führen zu Verkehrsbehinderungen

Im Bareggtunnel auf der A1 bei Neuenhof kam es am Freitagabend in Fahrtrichtung Bern zu mehreren Auffahrkollisionen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist hoch.

Am Freitag, dem 17. April 2026, kam es im Feierabendverkehr kurz vor 19 Uhr im Bareggtunnel auf der A1 in Richtung Bern zu mehreren Auffahrkollisionen.

Eine 36-jährige Lenkerin eines weissen BMW bremste ihr Fahrzeug wegen des stockenden Verkehrs bis zum Stillstand ab. Die vier nachfolgenden Automobilisten im Alter von 21 bis 64 Jahren konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten. In der Folge kam es zu mehreren Kollisionen.

Niemand der beteiligten Personen verletzte sich beim Unfall. Es entstand jedoch ein hoher Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen auf. Sie verzeigte die vier beschuldigten Automobilisten an die zuständige Staatsanwaltschaft.

Aufgrund des Unfalls blieb die Tunnelröhre im Baregg in Richtung Bern über eine Stunde gesperrt. Danach war während einer weiteren Stunde nur der Überholstreifen befahrbar. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.