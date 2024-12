Auf Strolchenfahrt in Baden verunfallt

Mit einem entwendeten Auto verursachten zwei Jugendliche am Morgen in Baden eine Kollision. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchteten sie. Die Polizei fand den Wagen wenig später und konnte die Jugendlichen nach kurzer Flucht fassen.

Von einer Augenzeugin beobachtet, prallte der BMW am Sonntag, 8. Dezember 2024, kurz nach 7.30 Uhr in einem Badener Wohnquartier gegen einen parkierten Wagen. Weil sich der mit zwei jungen Männern besetzte BMW entfernte, rief die Beobachterin sofort die Polizei. Da das Kontrollschild auf der Unfallstelle zurückgeblieben war, ging eine Patrouille am Wohnort des Halters vorbei. Dort fanden die Polizisten den stark beschädigten BMW und sahen, wie zwei Burschen wegrannten. Nach kurzer Verfolgung zu Fuss gelang es, die beiden Flüchtigen zu fassen.

Wie sich zeigte, handelte es sich bei den beiden Autoinsassen um zwei 14-Jährige aus der Region. Der mutmassliche Lenker war alkoholisiert, und zudem bestand der Verdacht auf Drogeneinfluss. Er musste in der Folge eine Blut- und Urinprobe abgeben. Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden das Auto von einem der Väter für die Strolchenfahrt entwendet. Beide müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten.