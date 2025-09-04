Auf nächtlicher Diebestour verhaftet

In der vergangenen Nacht konnten in Wildegg und Laufenburg vier junge Männer verhaftet werden, die unter Verdacht stehen, zuvor Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben.



Am Mittwochabend um 23 Uhr meldete sich eine Drittperson beim Polizeinotruf und gab an, dass zwei unbekannte Männer versucht hätten, mehrere Fahrzeuge zu öffnen. Anschliessend hätten sich die beiden Unbekannten zu Fuss von der Örtlichkeit entfernt. Anlässlich der Fahndung konnte eine Patrouille der Regionalpolizei Lenzburg zwei Algerier im Alter von 16 und 27 Jahren anhalten, welche dem gemeldeten Signalement entsprachen. Gegen die beiden Algerier, welche über keinen festen Wohnsitz in der Schweiz verfügen, wird nun ermittelt.



Kurz nach 2 Uhr am Donnerstagmorgen fielen einer Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit in Laufenburg zwei junge Männer auf. Dabei handelte es sich um einen 35-jährigen Algerier und einen 18-jährigen Marokkaner. Bei den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Asylsuchenden kurz zuvor ein Fahrzeug geöffnet und durchsucht hatten. Sie dürften jedoch nichts entwendet haben. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen.

Die Kantonspolizei Aargau hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft allfällige Tatzusammenhänge.