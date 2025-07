Auf nächtlicher Diebestour gefasst

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Eiken erhielten am Samstag um vier Uhr morgens einen Alarm von ihrer Überwachungskamera. Diese hatte aufgezeichnet, wie ein Unbekannter mit einer Taschenlampe auf dem Vorplatz herumgeschlichen war und die unverschlossene Garage betreten hatte. Die ...

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Eiken erhielten am Samstag um vier Uhr morgens einen Alarm von ihrer Überwachungskamera. Diese hatte aufgezeichnet, wie ein Unbekannter mit einer Taschenlampe auf dem Vorplatz herumgeschlichen war und die unverschlossene Garage betreten hatte. Die Bewohner sahen dann noch, wie sich drei Männer zu Fuss entfernten. Sofort verständigt, nahm die Polizei mit mehreren Patrouillen die Fahndung auf. Am Bahnhof Eiken traf die Kantonspolizei dabei auf einen Verdächtigen, bei dem auch ein E-Bike stand. Rasch war klar, dass es sich um jenen Mann handelte, den die Hausbewohner zuvor beobachtet hatten. Die Kantonspolizei nahm den 20-jährigen Algerier fest. Dieser weilt als Asylbewerber in der Schweiz.

Bei der weiteren Fahndung sichtete eine Patrouille später im Zentrum von Frick zwei weitere Verdächtige. Die Kantonspolizei nahm den 15-jährigen Ägypter und den 17-jährigen Algerier ebenfalls für weitere Ermittlungen fest.

Im Verlauf des Vormittags gingen aus Eiken zwei weitere Meldungen über nächtliche Delikte ein. So war bei einem Haus ein E-Bike entwendet und bei einem anderen ein Auto durchsucht worden. Die Kantonspolizei muss nun prüfen, ob diese und weitere Straftaten auf das Konto der Festgenommenen gehen. (mgt)