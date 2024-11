Auf nächtlicher Diebestour festgenommen

Die Polizei nahm in der Nacht auf Freitag in Frick zwei Männer fest, die verdächtigt werden, zuvor Autos durchsucht zu haben.

Die Bewohner eines Hauses in Frick ertappten am Donnerstag, um 23.30 Uhr, zwei Unbekannte, die sich an den draussen abgestellten Autos zu schaffen machten. Während die beiden ertappten Männer davonrannten, alarmierte ein Hausbewohner die Polizei. Diese fahndete mit mehreren Patrouillen nach den Flüchtigen. Wenig später sichtete eine Patrouille der Regionalpolizei Oberes Fricktal einen Verdächtigen und nahm ihn fest. Im Zuge der weiteren

Fahndung kontrollierte die Polizei den Bahnhof Frick und traf dort auf den mutmasslichen Komplizen. Auch er wurde in Handschellen gelegt. Bei den ersten Abklärungen konnte ein Polizeihund eine Fährte aufnehmen, welche im betroffenen

Wohnquartier prompt zu weiteren Häusern führte, bei denen Autos durchsucht worden waren. Bei den Festgenommenen handelt es um einen 31-jährigen Algerier und einen gleichaltrigen Marokkaner, welche als Asylbewerber einer Unterkunft im Kanton Zürich zugewiesen sind. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen gegen die beiden mutmasslichen Diebe aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg führt eine Strafuntersuchung.