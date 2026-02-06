Der Bau der neuen Rettungswache des GZF in Eiken schreitet planmässig voran. Am verkehrsgünstig gelegenen Standort in Eiken entstehen derzeit moderne Räumlichkeiten, die sich über zwei Stockwerke des zukünftigen Gewerbezentrums erstrecken. Für den Ausbau der ...

Der Bau der neuen Rettungswache des GZF in Eiken schreitet planmässig voran. Am verkehrsgünstig gelegenen Standort in Eiken entstehen derzeit moderne Räumlichkeiten, die sich über zwei Stockwerke des zukünftigen Gewerbezentrums erstrecken. Für den Ausbau der Mietflächen investiert das GZF rund eine Million Franken.

Susanne Hörth

Vor noch nicht ganz einem Jahr liess die Baugrube im Eiker Industrieareal Rüti (an der Strassenkreuzung Hardstrasse/Sisslerstrasse) erahnen, dass hier Grosses entstehen soll. Seit dem Spatenstich im April 2025 ist viel gegangen. Das riesige Gebäude, bestehend aus einem Kopf- und einem angrenzenden Hallenteil, ist längst erkennbar. Mit der Bauverantwortung beauftragt ist die in Frick ansässige Tierstein AG. Ihr gehört das Gewerbezentrum, der fünfgeschossige Kopfteil des Neubaus. Eigentümerin des angrenzenden zweigeschossigen Hallenbaus mit einer Gebäudefläche von knapp 5000 Quadratmetern ist der Logistikdienstleister DB Schenker. Er erweitert seine bisherige Niederlassung auf dem Platz um ein hochmodernes Logistikzentrum.

«Ja, wir sind auf Kurs», erklärt Stephan Feldhaus, Kommunikationsbeauftragter bei der Tierstein AG, auf entsprechende Nachfrage der NFZ. Das betont auch Miriam Crespo, Medienverantwortliche beim Gesundheitszentrum Fricktal (GZF). Schon vor Baubeginn war klar, dass das GZF die beiden unteren Geschosse des Gewerbezentrums mieten wird. An diesem verkehrstechnisch sehr gut gelegenen Standort sollen nach Fertigstellung des Gebäudes die Rettungswache und der Rettungsdienst einziehen. Sie sind bereits heute in einem Eiker Quartier angesiedelt. Die Platzverhältnisse dort sind eng

– das wird sich mit dem Umzug ins neue Gewerbezentrum ändern.

Investition von einer Million Franken

«Das Bauprojekt schreitet sehr gut voran», erklärt Miriam Crespo. Die Realisierung der neuen Rettungswache verlaufe seit dem Spatenstich in sehr enger Zusammenarbeit mit der Tierstein AG als Bauherrschaft. Zum Projekt führt sie aus, dass im Erdgeschoss des Neubaus die Fahrzeughalle mit zehn Einstellplätzen sowie ein Waschraum für die Rettungswagen vorgesehen sind. «Im ersten Obergeschoss werden Betriebs- und Teamräume mit Materiallager, Büros sowie modernen Aufenthalts-, Ruhe- und Schulungsräumen für die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes entstehen.» Für den Mieterausbau, der auf die zukünftigen Bedürfnisse des Rettungsdienstes ausgerichtet ist, investiert das GZF rund eine Million Franken.

«Die Rettungswache wird am zukünftigen Standort eine moderne Infrastruktur sowie topaktuelle Räumlichkeiten erhalten. Somit sind wir bestens für die Zukunft aufgestellt», geht die Mediensprecherin auf die Bedeutung des künftigen Standorts ein. Mit diesem sei weiterhin sichergestellt, dass der Rettungsdienst auch künftig in über 90 Prozent der Fälle innerhalb von 15 Minuten zur Stelle ist. «Somit können wir mit dem Rettungsdienst am neuen Standort sowie mit unseren zwei Notfallstationen in Rheinfelden und Laufenburg auch in Zukunft eine hervorragende Notfallversorgung für die Fricktaler Bevölkerung bieten.»

Die Inbetriebnahme der neuen Rettungswache in Eiken ist auf Februar 2027 geplant. «Diese wird nach einer kurzen Einrichtungszeit erfolgen, während der selbstverständlich die Einsatzbereitschaft unseres Rettungsdienstes weiterhin gewährleistet ist», so Miriam Crespo.

Laut Stephan Feldhaus sind Verhandlungen für die Vermietung der drei Stockwerke über der Rettungswache im Gange.