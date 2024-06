Am frühen Donnerstagabend verursachte ein Autofahrer in Densbüren eine Kollision mit zwei Fahrzeugen. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Staffeleggstrasse. Von Frick herkommend, fuhr der Lenker eines Audis in Richtung Aarau. In einer Rechtskurve kam er aus noch unbekannten ...