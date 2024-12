Auf Flucht vor Polizei verunfallt

Ein zunächst unbekannter Automobilist flüchtete am Samstagmittag vor der Polizei. In einem Wohnquartier in Umiken prallte das Auto schliesslich gegen eine Hauswand. Am Steuer sass ein 15-Jähriger, den die Polizei unverletzt festnahm.



Einem Augenzeugen fiel der Toyota mit französischen Kontrollschildern am Samstag, 7. Dezember 2024, kurz nach elf Uhr auf der Bözbergstrasse in Umiken durch eine – so die Meldung - aggressive Fahrweise auf. Vom Beobachter über den Polizeinotruf verständigt, wies die Notrufzentrale die Patrouillen in der Region an, die Augen nach dem Wagen offen zu halten.

Nur Minuten später kreuzte eine Patrouille der Regionalpolizei Brugg den Wagen und wendete mit Blaulicht. Anstelle das eingeschaltete Haltezeichen zu befolgen, gab der unbekannte Lenker jedoch Gas und flüchtete. Er überholte eine stehende Kolonne und bog anschliessend in eine Quartierstrasse ein. Am Ende dieser kurzen Sackgasse verlor er die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen eine Hauswand.

Die Polizisten fanden den Lenker, einen erst 15-jährigen Franzosen, unverletzt vor. Vorsorglich wurde er später noch durch eine Ambulanz untersucht. Am Auto sowie am Gebäude entstand beträchtlicher Schaden.

Welche Absichten der Jugendliche ohne Wohnsitz in der Schweiz verfolgt hatte und wem das Auto gehört, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.