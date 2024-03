Frage: Als ich mich in den Skiferien auf den Weg in den Laden machte, war es kalt und der Boden zum Teil eisig. Ich lief sehr vorsichtig bis 50 Meter vor den Ladeneingang, dann begann ich in meiner Tasche nach Kleingeld für den Einkaufswagen zu suchen und war eher unvorsichtig. ...