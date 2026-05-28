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«Auf ein langes und gesundes Leben»

  28.05.2026 Zeiningen
Godwin Ukatu (links) und Meinrad Schibli. Foto: Janine Tschopp
Godwin Ukatu (links) und Meinrad Schibli. Foto: Janine Tschopp

Freiwillige der römischkatholischen Pfarrei Zeiningen organisierten am vergangenen Dienstagnachmittag für alle über 75-Jährigen ein «Geburtstags-Chränzli» im Blockhaus.

Janine Tschopp

«Wer weiss noch Geschichten über den Stüdeligumper? Warum wurde er wohl so genannt?», ...

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