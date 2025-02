Auf ein aktives Vorjahr folgt ein aktives 2025

70. Generalversammlung Männerriege Eiken

Pünktlich konnte der Präsident Ivo Jegge die 70. GV der Männerriege Eiken eröffnen. 26 Mitglieder und 4 Gäste freuten sich auf einen schönen Abend. Nach der Begrüssung folgten der Appell, die Wahl des Stimmenzählers sowie die Annahme des Protokolls der letzten GV, welche jeweils mit grossem Applaus bestätigt wurden.

Der Kassier Markus Gilgen durfte die positive Bilanz der Kasse präsentieren, obwohl in diesem Jahr eine Vermögensabnahme erzielt wurde. Die Revisoren lobten die saubere Buchführung, welche immer noch von Hand in einem Kassenbuch eingetragen wird. Mit grossem Applaus wurden die Zahlen genehmigt. Der Jahresbericht des Präsidenten hob noch einmal die schönsten und emotionalsten Momente des zurückliegenden Vereinsjahres heraus. Dazu gehören die Mondscheinwanderung, der Maibummel, die Teilnahmen an den Turnfesten in Aarbon und Laufenburg/Sulz, die zweitägige Vereinsreise in die Hauptstadt von Österreich, die wiederum erfolgreiche Netzi-Trophy, welche zum wiederholten Male durchgeführt werden konnte und grossartige Faustball- und Schnurballspiele präsentierte. Ebenfalls ist der Chlaushock zu erwähnen, welcher dieses Jahr vom Vorstand mit einem feinen Risotto begleitet wurde.

Die sportlichen Aktivitäten waren geprägt von den Turnfesten in Arbon und Laufenburg/Sulz sowie diversen Faustballturnieren, welche teilweise mit beachtlichen Resultaten hervorzuheben sind. Die Faustballmeisterschaften im Winter und Sommer konnten ebenfalls erfolgreich abgeschlossen werden. Das neue Jahr ist ebenfalls wieder voll mit diversen Anlässen, wobei sicherlich die Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne zu erwähnen ist.

Beim Traktandum «Verschiedenes» wurden die runden Geburtstage für das Jahr 2024 gewürdigt. Bei den anschliessenden Ehrungen konnten zwei Mitglieder für ihre langjährige Treue ausgezeichnet werden. Peter Hufschmid schaut auf zehn Jahre Mitgliedschaft zurück. Bei Reto Müller sind es sogar 40 Jahre Vereinszugehörigkeit. Der ehemalige Präsident, Thomas Bussinger, liess es sich nicht nehmen und drehte die Zeit nochmals zurück zur Geburt von Reto Müller und seinen verschiedenen Stationen im Verein, gespickt mit diversen Highlights des Jubilars. Ebenfalls konnten die fleissigsten Turner Markus Zwahlen, Thomas Bussinger und Beda Ries ein kleines Präsent mit nach Hause nehmen.

Nach kurzen Wortmeldungen und Informationen zur Vereinsreise konnte die 70. Generalversammlung mit dem Turnerlied geschlossen werden. Der Verein freut sich, wenn es neue interessierte Sportler gibt, welche jeweils am Donnerstagabend mit einer tollen Truppe Faustball spielen möchten. (mgt)