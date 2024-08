Auf Diebestour im Fricktal: Polizei konnte zwei Verdächtige verhaften

Diebe trieben sich in der Nacht auf Freitag in Stein und Bözen herum. Die Polizei konnte je einen Verdächtigen festnehmen.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Stein bemerkten am Freitag, kurz nach ein Uhr nachts, dass sich zwei Unbekannte in der offenstehenden Garage befanden und sich an den darin eingestellten Velos zu schaffen machten. Ohne Beute verschwanden die Unbekannten dann. Von den Augenzeugen verständigt nahm die Kantonspolizei Aargau sogleich die Fahndung auf. Abermals in einem Wohnquartier im benachbarten Eiken sichtete eine Patrouille etwas später einen

Verdächtigen, der dem gemeldeten Signalement ähnlich sah. Die Kantonspolizei nahm den 28-jährigen Asylbewerber aus Marokko für weitere Ermittlungen fest.

Kurz nach 5.30 Uhr beobachtete dann ein Anwohner, wie ein Unbekannter in Bözen um parkierte Autos schlich und die Türgriffe betätigte. Eine Patrouille der Regionalpolizei Brugg griff den Verdächtigen im nahen Effingen auf. Der 28-jährige algerische Asylbewerber hatte mögliches Diebesgut bei sich. Die Kantonspolizei nahm auch diesen Verdächtigen für entsprechende Ermittlungen fest.