Zur Wahl in die Geschäftsprüfungsund Finanzkommission Rheinfelden.

Junge motivierte Fachkompetenz braucht es in der GPFK – Cedric Meyer hat sie. Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission nimmt eine wichtige Scharnierfunktion zwischen Steuerzahlern einerseits und dem Gemeinderat anderseits ein. Um diese Funktion wahrnehmen zu können, müssen die Mitglieder der GPFK fachlich den Organen der Stadt gewachsen sein, diesen also auf Augenhöhe begegnen können. Für die Stimmberechtigten ist es deshalb wichtig, dass sie den Prüfungen der Stadtgeschäfte durch die GPFK voll vertrauen können. Cedric Meyer kandidiert für den Einsitz in diese Kommission. Sein Rucksack mit dem nötigen Fachwissen ist gut gepackt. Als Gymnasiast hatte er den Schwerpunkt Wirtschaft und Recht und hat sein erworbenes Wissen im anschliessenden Studium der Wirtschafts-Politik- und Medienwissenschaften vertieft. Zum gegebenen Zeitpunkt arbeitet er als Kommissionssekretär der GPFK in der Stadt Luzern. Dieses Amt bietet eine sehr gute Grundlage auch für die hiesige GPFK. Dass Cedric auch in der Einbürgerungskommission Rheinfelden mitwirkt, zeigt seine Bereitschaft zum engagierten Mitwirken in Rheinfelden. Wer am 28. September Cedric Meyer seine Stimme als Mitglied der GPFK gibt, dürfte also kaum einen Fehler begehen – weit eher das Gegenteil. Darum wählen wir ihn.

EDI FISCHLER, BRIGITTE WUNDERLIN, RHEINFELDEN