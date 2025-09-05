Immobilien
Auf Augenhöhe

  05.09.2025 Leserbriefe

Zur Wahl in die Geschäftsprüfungsund Finanzkommission Rheinfelden.

Junge motivierte Fachkompetenz braucht es in der GPFK – Cedric Meyer hat sie. Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission nimmt eine wichtige Scharnierfunktion ...

