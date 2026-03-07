Auch zwei Fricktaler ausgezeichnet

Der Verband Aargauischer Schützenveteranen (VASV) traf sich vergangenen Samstag zu seiner 109. Generalversammlung in Eiken. Mit Ueli Bögle und Anton Weiss wurden auch zwei Fricktaler Veteranenmeister.

Die Musikgesellschaft Eiken unter der Leitung von Markus Würsch intonierte wunderschöne, teils bekannte Stücke und verlieh damit dieser Versammlung einen wundervollen, feierlichen Rahmen. Mit dem traditionellen Einmarsch der Kantonalfahne und der eingängigen Landeshymne wurde die Generalversammlung eröffnet. Präsident Markus Schmid wandte sich danach mit seiner Begrüssungsrede an die 208 Anwesenden, darunter Polit- und Militärprominenz, Gäste und Ehrengäste, Delegationen aus Nachbarsverbänden sowie die Schützenveteraninnen und Schützenveteranen, und nicht zuletzt die beiden charmanten Ehrendamen Chiara und Andrea.

Markus Schmid äusserte weitere Gedanken zu Aktualitäten rund um das Schiesswesen. So soll die Behandlung der schiesssportgefährdenden Motion «Seiler-Graf» in Bundesbern noch anstehen. Dann gäbe es Diskrepanzen zwischen VSSV (Verband Schweizer Schützenveteranen) und dem SSV (Schweizer Schiesssport Verband), was das Regelwerk fürs aufgelegte Schiessen für Seniorveteranen mit Sportwaffen betrifft. Es besteht aber auch die freudige Aussicht auf das eidgenössische Schützenfest 2026 in Chur.

Herr Vizeammann Didi Schärer, präsentierte uns mit seiner äusserst angenehmen und lockeren Art seine Gemeinde Eiken. Ein sehr lebhaftes, vielseitiges Vereinswesen mit dem Herzstück MG Eiken, sowie das bedeutende Anwesen von Industrie im Gemeindebann versetzten die Zuhörer in Staunen.

Anschliessend gedachte man unter den Klängen «Ich hatte einen Kameraden» den verstorbenen Schützenkameradinnen und -kameraden. In ihren kernigen Ansprachen äusserten sich Landstatthalter Jean-Pierre Galllati sowie Thierry Burkart, Aargauer Ständerat, zur innen– und aussenpolitischen Lage.

Vize-Präsident André Bisig durfte im Anschluss 42 Kameradinnen und Kameraden, welche im laufenden Jahr das 80. Altersjahr erreicht hatten und zu dem die letzten 10 Jahre ohne Unterbruch Mitglied des VASV bzw. VSSV waren, zu Ehrenveteranen ernennen. Sie wurden mit einer Urkunde und dem goldenen Ehrenveteranenzweig ausgezeichnet.

Brigadier Oliver Müller, schilderte in seiner Ansprache den momentanen Zustand der Schweizer Armee und den dringend vorliegenden Handlungsbedarf in Sachen Ausrüstung und Bewaffnung.

Im Traktandum Wahlen konnten Renate Levy (PC Muhen) und Heinz Pfenninger (Niederlenz, SV Chestenberg) als neue Mitglieder in den Vorstand des VASV aufgenommen werden. Der Jahresbericht des Verbandspräsidenten Markus Schmid wurde einstimmig und mit grossem Applaus angenommen. Die Jahresrechnung schloss mit einem Plus ab, wurde einstimmig angenommen und der Vorstand somit entlastet.

17 Schützinnen und Schützen durften eine Veteranen-Feldmeisterschaftsmedaille in Empfang nehmen und Schützenmeister René Schweizer ehrte die Veteranenmeister des vergangenen Jahres. Mit Ueli Bögle (FS Kaisten) und Anton Weiss (Talschützen Sulz) waren auch zwei Fricktaler darunter.

Als ältester Teilnehmer am Jahresschiessen 2025 wurde Stauffer Hansruedi 1935, Ehrenveteran, SSV Muri, geehrt. (mgt)