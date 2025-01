148 neue Nistkästen für die Wälder um Herznach und Ueken

Erwachsene und Kinder werkten am Samstag in der Schreinerei von David Kläusler in Herznach. Er stellte seine Räumlichkeiten dem Naturverein Herznach-Ueken (NVHU) zur Verfügung. Vereinsmitglieder ...