Auch Tempo 30 schützt nicht

  04.11.2025 Leserbriefe

Dies musste ausgerechnet meine Freundin vergangene Woche erfahren. Als sie in Brugg auf einer Strasse in der 30er-Zone unterwegs war, bog eine ältere Dame aus einer Einfahrt auf diese Strasse ein und übersah dabei das Fahrzeug mit meiner Freundin. Es kam zum Unfall. ...

