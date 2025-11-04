Auch Tempo 30 schützt nicht

Dies musste ausgerechnet meine Freundin vergangene Woche erfahren. Als sie in Brugg auf einer Strasse in der 30er-Zone unterwegs war, bog eine ältere Dame aus einer Einfahrt auf diese Strasse ein und übersah dabei das Fahrzeug mit meiner Freundin. Es kam zum Unfall. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Die hinzugezogene Polizei stellte fest, dass die Unfallverursacherin zu 100 Prozent am Unfall schuld ist. An ihrem Auto entstand ein Schaden von zirka 4500 Franken, an meinem Auto von rund 6000 Franken. Es ist schon eine gewaltige Ironie, dass nun ausgerechnet mein Auto Opfer eines Unfalls in einer 30er-Zone wurde. Dies zeigt jedoch eindrücklich, dass wer glaubt, dass 30er-Zonen sicherer sind als andere Tempozonen, sie oder er sich in einer sehr gefährlichen Scheinsicherheit wiegt. Verkehrspsychologen, mit denen ich in der Vergangenheit gesprochen habe, vermuten, dass diese Scheinsicherheit Mitursache für die massiv steigenden Unfallzahlen in 30er-Zonen ist. Ich bitte Sie daher, stimmen Sie am 30. November nein zu flächendeckend 30 in Kaisten.

OLIVER STREBEL, OBERKAISTEN