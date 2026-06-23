Auch Böztal sagt Ja zum Neubau des Feuerwehrmagazins

Zustimmungsfreudige Böztaler Gemeindeversammlungen: 90 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger – ab Traktandum 8 noch 89 – von 1891 stimmberechtigten Böztalerinnen und Böztalern fanden sich am Freitagabend in der Turnhalle Bözen zur Versammlung der Einwohnergemeinde ein. Das notwendige Fünftel (Quorum) von 379 wurde klar verpasst, so dass alle gefassten Beschlüsse dem fakultativen Referendum unterstehen. Die Versammlung genehmigte sämtliche Anträge des Gemeinderates. Beim Projektierungskredit «Umbau Liegenschaft Dorfladen Elfingen» gab es einen Änderungsantrag; Der Änderungsantrag wurde abgelehnt, der Kredit gemäss Antrag des Gemeinderats genehmigt.

Da auch die Gemeindeversammlung von Zeihen dem Projektierungskredit zugestimmt hat, kann die Planung des Neubaus des Feuerwehrmagazins der Feuerwehr Oberes Fricktal auf dem Areal neben dem ehemaligen Effinger Gemeindehaus, in Angriff genommen werden.

Unter «Verschiedenes und Umfrage» erfolgte die Verabschiedung von Co-Schulleiterin Brigitt Stettler. Gemeindeammann Robert Schmid informierte die Anwesenden zudem über die Auswirkungen des neuen Finanzausgleichs sowie über die Budgetierung 2027 und lud zur Bundesfeier auf dem Schulhausplatz Bözen sowie zur nächsten Gemeindeversammlung (20. November 2026) in der Turnhalle Bözen ein.

Nach zehn Minuten zum Apéro

33 Ortsbürgerinnen und Ortsbürger (von 282) nahmen im Anschluss an ihrer Versammlung Kenntnis vom Rechenschaftsbericht des Forstbetriebs Homberg-Schenkenberg und genehmigten die Rechnung 2025. Das Traktandum Verschiedenes und Umfrage wurde nicht genutzt. Nach gerade mal zehn Minuten konnte Gemeindeammann Robert Schmid die Versammlung um 22.23 Uhr schliessen.

Im Anschluss trafen sich alle Anwesenden zu einem gemütlichen Apéro, welcher durch das OK der Bundesfeier Böztal organisiert wurde. (mgt/sir)