Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Arbeitsgruppe «Sprachförderung» in Wittnau eingesetzt

  31.07.2026 Wittnau

Per 1. August 2026 tritt im Kanton Aargau das totalrevidierte Volksschulgesetz in Kraft. Neu wird eine obligatorische Sprachstandserhebung für Kinder eineinhalb Jahre vor dem Kindergarteneintritt eingeführt, mit dem Ziel, Kinder mit sprachlichem Unterstützungsbedarf frühzeitig ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote