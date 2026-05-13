Arbeit in den Sand gesteckt

Bei den einen steckt der Sand im Getriebe, bei den anderen liegt er spielbereit im Kasten. Zur zweiten Kategorie gehören seit kurzem die Tagesstrukturen Böztal.

Ein Sandkasten für die Tagesstrukturen Böztal

Bei den einen steckt der Sand im Getriebe, bei den anderen liegt er spielbereit im Kasten. Zur zweiten Kategorie gehören seit kurzem die Tagesstrukturen Böztal.

Dort hat der Vorstand einen Weg gefunden, das Spielangebot durch einen geräumigen Sandkasten zu erweitern – und das, ohne über die dafür nötigen finanziellen Mittel zu verfügen. Stattdessen machte er sich auf die Suche nach Sponsoren – und wurde schnell fündig. Unterstützung kam von einer Baufirma aus Bözen, die das Loch baggerte und den Sand gleich mitlieferte sowie von einem Ingenieur-Büro und einem Schreiner aus Effingen. In Teamarbeit entstand das neue Herzstück im Garten der Tagesstrukturen in Effingen. «Die Tagesstrukturen Böztal bedanken sich herzlich bei allen Beteiligten für die tolle Zusammenarbeit und die grosszügige Unterstützung, mit der der Garten für die Kinder noch ein Stück attraktiver geworden ist.» Der Sandkasten wurde bereits eingeweiht. Dabei hiess es: Ärmel hochkrempeln und ordentlich buddeln, denn im Sand waren Marienkäfer und Murmeln versteckt. Als Belohnung für den Einsatz gab es zum Zvieri kunterbunte Muffins und Popcorn. Kinder und helfende Erwachsene freuten sich gleichermassen. (mgt/sir)