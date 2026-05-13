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Arbeit in den Sand gesteckt

  13.05.2026 Böztal
Der neue Sandkasten am Standort Effingen der Tagesstrukturen Böztal erfreut sich grosser Beliebtheit. Foto: zVg
Der neue Sandkasten am Standort Effingen der Tagesstrukturen Böztal erfreut sich grosser Beliebtheit. Foto: zVg

Ein Sandkasten für die Tagesstrukturen Böztal

Bei den einen steckt der Sand im Getriebe, bei den anderen liegt er spielbereit im Kasten. Zur zweiten Kategorie gehören seit kurzem die Tagesstrukturen Böztal.

Dort hat der Vorstand einen Weg gefunden, das ...

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