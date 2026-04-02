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April, April! Nur ein Scherz

  02.04.2026 Eiken
Auf die Stellenausschreibung eines Bademeisters/einer Bademeisterin sind in Eiken ein paar nicht ganz ernste gemeinte Bewerbungen eingetroffen. KI-Foto: zVg
Auf die Stellenausschreibung eines Bademeisters/einer Bademeisterin sind in Eiken ein paar nicht ganz ernste gemeinte Bewerbungen eingetroffen. KI-Foto: zVg

Den schmalen Rheinanstoss der Gemeinde gibt es wirklich. Nicht hingegen, dass die Gemeinde diese Flussnähe touristisch mehr ausschlachten, ihren Namen in «Eiken am Rhein» umbenennen und gleichzeitig ein Strandbad eröffnen möchte. Der 1. April lässt grüssen. Eikens Gemeindeschreiber Marcel Notter freut sich über das viele Echo auf den Scherz, ebenso auch, dass auf die zugehörige Stellenausschreibung ein paar nicht ganz ernst gemeinte Bewerbungen eingegangen sind.

Mehr Schaum als wahr und ebenfalls ein 1. April-Scherz ist die Einweihung der Obermumpfer «DOM-Brauerei» im Rebacher. (nfz)

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