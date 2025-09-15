Aargau: Anwohner verhindern Ausbreitung eines Schopfbrandes

In Aarburg bemerkte ein Anwohner am Sonntagmittag einen Brand im benachbarten Gartenhaus. Der Nachbar griff rasch ein und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus. Verletzt wurde niemand.

Gegen 12 Uhr mittags meldete eine Drittperson via Feuerwehrnotruf 118 einen Brand. Ein Gartenhaus stand in Flammen. Ein Nachbar entdeckte den Brand frühzeitig und löschte mit Hilfe eines Gartenschlauchs. Weitere Anwohner unterstützten ihn dabei mit Feuerlöschern, so dass die Flammen nicht auf das angrenzende, glücklicherweise unbewohnte, Einfamilienhaus übergreifen konnte. Die aufgebotene Feuerwehr Aarburg rückte rasch aus und übernahm die Löscharbeiten von den Ersthelfern. Am Gartenhaus entstand Sachschaden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es ist bekannt, dass am Vorabend beim Gartenhaus grilliert wurde. Ob ein Zusammenhang besteht, wird nun abgeklärt.