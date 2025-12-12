Immobilien
Ans Unglück in Hellikon erinnern

  12.12.2025 Hellikon

Am Weihnachtstag ist es 150 Jahre her, seit sich in Hellikon die Tragödie des Treppenhaus-Einsturzes im Schulhaus ereignet hat. 73 Menschen verloren ihr Leben, 35 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. «Dieses schlimme Ereignis wollen wir uns am Sonntag, 14. Dezember, um 9.30 Uhr, in ...

