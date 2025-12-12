Ans Unglück in Hellikon erinnern

Am Weihnachtstag ist es 150 Jahre her, seit sich in Hellikon die Tragödie des Treppenhaus-Einsturzes im Schulhaus ereignet hat. 73 Menschen verloren ihr Leben, 35 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. «Dieses schlimme Ereignis wollen wir uns am Sonntag, 14. Dezember, um 9.30 Uhr, in ...

Am Weihnachtstag ist es 150 Jahre her, seit sich in Hellikon die Tragödie des Treppenhaus-Einsturzes im Schulhaus ereignet hat. 73 Menschen verloren ihr Leben, 35 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. «Dieses schlimme Ereignis wollen wir uns am Sonntag, 14. Dezember, um 9.30 Uhr, in der St. Michaelskirche in Wegenstetten mit einer ökumenischen Gedenkfeier in Erinnerung rufen», informieren Kulturkommission und Gemeinderat Hellikon. «Nach dem Gottesdienst wird eine kurze Andacht und Segnung beim Denkmal gehalten. Anschliessend begeben wir uns zum Schulhaus Hellikon, wo um zirka 11 Uhr die Gedenkfeier unter Mitwirkung der Schulkinder fortgesetzt wird. Die Geistlichen der drei Konfessionen, Pfarrerin Hannah Audebert, Pfarrer Godwin Ukatu und Pfarrer Hans-Peter Widmer sowie Schulkinder und eine Bläsergruppe der MG Hellikon werden uns während der gesamten Feier begleiten. Nach Abschluss der Gedenkfeier laden wir Sie zu einer kleinen Stärkung in den Mehrzwecksaal ein.» (mgt)