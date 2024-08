Anmelderekord am Halbmarathon

Erstmals über 400 Anmeldungen an Laufveranstaltung in Zeiningen

Über verschiedene Distanzen rannten Läuferinnen und Läufer um die Wette – manche mussten dabei sogar den Sonnenberg auf 632 Metern über Meer unter die Füsse nehmen. Auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer am Strassenrand war Spektakel geboten: Omar Tareq konnte seinen eigenen Streckenrekord unterbieten.

Der neue Rekord an Teilnehmenden hat sich in den letzten zwei Wochen bereits angekündigt. «Die Registrierungen schossen in die Höhe», sagt Reto Kuoni, OK-Präsident des Raiffeisen Zeininger Halbmarathons. Und tatsächlich: Schlussendlich gingen 402 Anmeldungen ein – so viele wie noch nie. «Das zeigt, dass wir uns in den letzten Jahren in der Läuferszene herumgesprochen haben», sagt Kuoni. Gemäss Kuoni hat der Lauf viel Abwechslung zu bieten. Er führt über Strassen, über Felder und durch Wälder und als läuferisches Highlight muss noch der Sonnenberg auf 632 Metern über Meer bewältigt werden. Die Bedingungen für die Läuferinnen und Läufer in den Disziplinen Halbmarathon, Viertelmarathon, im 5-Kilometer-Lauf, beim Walking sowie bei den zwei Kinderläufen waren am Samstag optimal. Es war zwar trocken, aber bedeckt und die Temperatur am Morgen noch ziemlich mild. «Es haben viele Teilnehmende die Möglichkeit genutzt, sich direkt vor Ort noch anzumelden», sagt Kuoni.

Schnellste vom Vorjahr schlugen wieder zu

Dabei rannten in der Königsdistanz, dem Halbmarathon, zwei allen davon. Es war das gleiche Duo, das bereits 2023 den Lauf für sich entscheiden konnte: Omar Tareq aus dem deutschen Laufenburg sowie Angela Massenz aus Ueken. Tareq gewann bereits zum vierten Mal in Zeiningen und stellte mit 1:18:10 gleich einen neuen Streckenrekord auf. Massenz kam mit ihrem Lauf der Rekordzeit von 2022, die Franziska Huw yler-Inauen in 1:34:01 aufgestellt hatte, sehr nah. Die 21-Jährige lief nach 1:34:59 ins Ziel.

OK-Präsident Kuoni zeigt sich nach der Durchführung zufrieden. Dass schlussendlich nur 359 von den 402 angemeldeten Läuferinnen und Läufer an den Start gingen, sei normal. «Bei Läufen rechnet man mit bis zu 20 Prozent Angemeldeten, die nicht kommen», sagt er. Ein Highlight gab es dann noch nach dem Lauf, als viele der Teilnehmenden bereits in der Festwirtschaft Platz genommen oder die Heimreise angetreten haben. Der TV Zeiningen, der als Organisator hinter dem Raiffeisen Zeininger Halbmarathon steht, konnte die Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Wegenstettertal um drei Jahre verlängern. Die Bank ist nicht nur Namensgeberin des Laufs, sondern auch Sponsorin des Turnvereins. Nachdem Kuoni seine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt hat, sagte er: «So eine Zusammenarbeit ist sehr wertvoll. Dank ihr und den weiteren Sponsoren können wir am 16. August 2025 den fünften Raiffeisen Zeininger Halbmarathon durchführen.» (mgt)