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Anliegen erkannt – Vorlage ist jedoch falsch

  05.06.2026 Leserbriefe

Niemand kann behaupten, die Schweiz sei ein Einwanderungsland. Bedenken betreffs Bevölkerungsentwicklung sind verständlich und müssen ernst genommen werden. Dennoch stellt sich die Frage, braucht es zur Regulierung tatsächlich diese «Nachhaltigkeitsinitiative», ...

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