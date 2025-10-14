Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Angela Massenz triumphiert am Hallwilerseelauf

  14.10.2025 Herznach-Ueken
Laufen vor besonderer Kulisse. Foto: zVg
Laufen vor besonderer Kulisse. Foto: zVg

Der 51. Hallwilerseelauf bot ideale Bedingungen inmitten einer herbstlich angehauchten Kulisse – und eine grosse Siegerin aus dem Fricktal im Hauptrennen: Angela Massenz (21) aus Ueken gewann überlegen den Halbmarathon (1:18:05), mit fünf Minuten und zwanzig Sekunden Vorsprung auf ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote