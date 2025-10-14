Angela Massenz triumphiert am Hallwilerseelauf

Der 51. Hallwilerseelauf bot ideale Bedingungen inmitten einer herbstlich angehauchten Kulisse – und eine grosse Siegerin aus dem Fricktal im Hauptrennen: Angela Massenz (21) aus Ueken gewann überlegen den Halbmarathon (1:18:05), mit fünf Minuten und zwanzig Sekunden Vorsprung auf ...

Der 51. Hallwilerseelauf bot ideale Bedingungen inmitten einer herbstlich angehauchten Kulisse – und eine grosse Siegerin aus dem Fricktal im Hauptrennen: Angela Massenz (21) aus Ueken gewann überlegen den Halbmarathon (1:18:05), mit fünf Minuten und zwanzig Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte.

Doch egal ob beim Schüler- und Familienlauf, den Nordic-Walking-Strecken, über fünf oder zehn Kilometer oder eben im Hauptrennen, dem Halbmarathon – überall waren zufriedene Gesichter zu sehen. Besonders beliebt war erneut die stimmungsvolle Passage durch das Schloss Hallwyl, wo die Liveband «copy play» für coolen Sound sorgte.

Insgesamt angemeldet waren 10 324 Läuferinnen und Läufer. Der Veranstalter schloss die Anmeldung frühzeitig, um die gewohnt hohe Qualität und ein sicheres Rennen für alle gewährleisten zu können.

Entlang der Strecke feuerten zahlreiche Zuschauer die Teilnehmenden lautstark an und trugen mit ihrer Begeisterung wesentlich zur besonderen Atmosphäre bei. Mit ihrem Startschuss schickte Regierungsrätin Martina Bircher die Läuferinnen und Läufer ins Rennen des Halbmarathons. Das Organisationskomitee zog ein rundum positives Fazit: «Die Stimmung war sehr gut, die Bedingungen optimal – und das Feedback der Teilnehmenden sehr erfreulich.» (mgt)