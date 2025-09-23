Andreas Hasler neuer Gemeindeammann

Der Helliker Gemeinderat für die nächste Amtsperiode ist komplett. Von den 621 Stimmberechtigten waren am Samstag 125 oder 20,1% an der Helliker Wahlversammlung anwesend. In den Gemeinderat gewählt wurden Andreas ...

Hellikon wählte die Exekutive an einer Wahlversammlung

Der Helliker Gemeinderat für die nächste Amtsperiode ist komplett. Von den 621 Stimmberechtigten waren am Samstag 125 oder 20,1% an der Helliker Wahlversammlung anwesend. In den Gemeinderat gewählt wurden Andreas Hasler (neu), Helga Gähweiler (bisher), Norbert Suter (bisher), Martin Moosmann (neu) und Claude Ammann (neu). Gemeindeammann ist neu Andreas Hasler. Vize-Ammann wird Martin Moosmann (neu). Die Wahlversammlung wurde von Peter Hufschmid, Leiter Wahlbüro, geleitet, als Aktuar amtete Gemeindeschreiber Edoardo Carrico. (mgt/nfz)