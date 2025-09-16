Ana Barbosa in den Gemeinderat Möhlin

Ana Barbosa begann als «Seconda» ihre kaufmännische Ausbildung (KV) in einer Baselbieter Gemeinde – und ist der öffentlichen Verwaltung seither treu geblieben. Mit 20 Jahren liess sie sich einbürgern – als Zeichen ihrer engen Verbundenheit mit der ...

Ana Barbosa begann als «Seconda» ihre kaufmännische Ausbildung (KV) in einer Baselbieter Gemeinde – und ist der öffentlichen Verwaltung seither treu geblieben. Mit 20 Jahren liess sie sich einbürgern – als Zeichen ihrer engen Verbundenheit mit der Schweiz.

Je 10 Jahre arbeitete sie in den Kantonen BL, BS und AG – als Lernende, Sachbearbeiterin, Schalterangestellte, Verwaltungsmitarbeiterin, Abteilungsleiterin sowie als Gemeindeschreiber-Stv. Sie war in kleinen, mittelgrossen und grossen Gemeinden bzw. Städten tätig – vorwiegend in den Bereichen Einwohnerdienste, Gemeindekanzlei und Migrationsamt. In all diesen Rollen war sie oft die erste Anlaufstelle für die Bevölkerung – also sozusagen die Visitenkarte der Gemeinde. Es war ihr stets ein Anliegen, Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund, Generation und Bildungsstand kompetent, niederschwellig und respektvoll zu begegnen. Seit sie in Möhlin wohnt, nimmt sie aktiv am politischen Geschehen teil – insbesondere an den Gemeindeversammlungen, um die lokale Politik mitzugestalten.

Bei «mit.dabei Fricktal» unterstützte sie als Schlüsselperson insbesondere Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger dabei, sich in ihrer neuen Wohnsitzgemeinde zurechtzufinden. Dank ihrer Mehrsprachigkeit (Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Italienisch) konnte sie viele Menschen direkt in ihrer Sprache erreichen und begleiten. Sie hat zudem eine Weiterbildung zur Eventmanagerin abgeschlossen. Ein zusätzlicher Aspekt: In Möhlin lebten Ende Dezember 2024 rund 27,4 % Menschen ohne Schweizer Pass – also mehr als ein Viertel der Bevölkerung. Die meisten arbeiten, engagieren sich und bezahlen Steuern wie alle anderen – doch eine Vertretung im Gemeinderat fehlt bis heute.

Es ist an der Zeit, das zu ändern. Mit Ana Barbosa erhält Möhlin nicht nur eine engagierte und kompetente Frau in den Gemeinderat, sondern auch eine Stimme für gelebte Vielfalt, soziale Verantwortung und echten Dialog.

ANDREAS BURCKHARDT, MÖHLIN