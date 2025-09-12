Ana Barbosa in den Gemeinderat

Mit voller Überzeugung unterstütze ich die Kandidatur von Ana Barbosa für den Gemeinderat in Möhlin. Ich kenne Ana Barbosa persönlich seit vierzehn Jahren und erlebe sie als teamorientierte, erfahrene und engagierte Persönlichkeit, die für ihre empathische und zugewandte Art sehr geschätzt wird. Deshalb erhält sie meine Stimme – und ich lade auch Sie ein, mit Ihrer Wahl neue Impulse für ein vielfältiges und lebendiges Möhlin zu setzen. Was Ana besonders auszeichnet, ist ihre strukturierte und lösungsorientierte Herangehensweise. In gemeinsamen Projekten – ob gross oder klein – arbeitet sie zielgerichtet, verlässlich und mit Blick fürs Wesentliche. Ihre motivierende Art schafft Vertrauen und fördert den Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Ana Barbosa bringt Fachkompetenz, Herzblut und Weitblick mit – Eigenschaften, die Möhlin im Gemeinderat gut tun werden.

MARIA-TERESA MAIORANA, MÖHLIN