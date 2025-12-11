Läuft alles nach Plan, wird schon in wenigen Monaten auf der FlexBase-Grossbaustelle in Laufenburg mit dem Hochbau begonnen. Intern sind bereits 55 Personen bei dem noch sehr jungen Unternehmen angestellt. Die Investitionssumme beträgt mehr als eine Milliarde Franken.

Läuft alles nach Plan, wird schon in wenigen Monaten auf der FlexBase-Grossbaustelle in Laufenburg mit dem Hochbau begonnen. Intern sind bereits 55 Personen bei dem noch sehr jungen Unternehmen angestellt. Die Investitionssumme beträgt mehr als eine Milliarde Franken.

Susanne Hörth

Seit etwas mehr als einem halben Jahr wird auf dem ehemaligen Swissgrid- heute Flex-Base-Areal in Laufenburg gegraben. Lastwagen um Lastwagen, gefüllt mit Aushubmaterial, verlassen fast im Minutentakt die Baustelle. Die Transportfahrzeuge können seit einigen Wochen die temporäre Baustellenstrasse im Kaisterfeld benutzen. Eine Lösung, die sich laut FlexBase-Mediensprecher Raphael Schmid absolut bewährt. «Es war ja auch nicht umsonst die ursprünglich angedachte Transportstrecke in Zusammenhang mit dem Technologiezentrum Laufenburg. Keine Fahrten durch Dorfzentren, weniger Kilometer und mehr Sicherheit.» Der Kanton hatte die vorgesehene Baustellenstrasse erst nach Interventionen des Kaister Gemeinderates und der FlexBase-Verantwortlichen bewilligt.

Anzahl Mitarbeiter verdoppelt

27 Meter tief in den Boden und 30 Meter in die Höhe wird das geplante Technologiezentrum gebaut. «Der Baufortschritt läuft wie geplant. Mittlerweile sind wir im Kopfbau vorne schon auf 15 Metern Tiefe angekommen», äussert sich Schmid zum aktuellen Stand der Arbeiten. Zum vorgesehenen Zeitplan betont er: «Ambitioniert und nach wie vor realistisch. Wir befinden uns auf Kurs.» Das Technologiezentrum Laufenburg mit riesigem Batteriespeicher und einem hochleistungsfähigen Rechenzentrum für künstliche Intelligenz soll im Sommer 2028 vollständig in Betrieb genommen werden. Bis dahin gibt es noch viel zu tun.

«Bis März 2026 beschäftigen wir uns auf der Baustelle mit Tiefbauarbeiten, Grubensicherung, Ankerbohrungen und Abtransport von Erde und Kies. Danach geht es dann schon los mit dem Hochbau», erklärt Raphael Schmid die nächsten Schritte. Nicht nur draussen auf dem Gelände wird intensiv gearbeitet. «Aktuell sind wir FlexBase intern bei rund 55 Mitarbeitenden. Allein in diesem Jahr haben wir die Anzahl der internen Mitarbeiter schon mehr als verdoppelt.» Zähle man die externen Mitarbeiter ebenfalls dazu, sei die Zahl deutlich höher, so Schmid. Bei Fertigstellung des TZL wird mit rund 300 bis 350 neuen Arbeitsplätzen gerechnet.

Grosses Interesse

Das Interesse am geplanten TZL und an allem, was damit zusammenhängt, ist gross. Der Mediensprecher führt dazu aus: «Regional und allgemein im Kanton Aargau ist das Projekt gut bekannt. Grosses Interesse kommt auch von unseren Landesnachbarn im Norden. Wir haben viel und immer wieder mit Kollegen aus der deutschen Politik, Wirtschaft und Medienwelt zu tun – was uns sehr erfreut.» Zu den beliebten Führungen und Informationsanlässen hält er fest: «Die Nachfrage ist aktuell sehr gross und wir können sie nicht stemmen, ohne das Tagesgeschäft zu vernachlässigen.» Deshalb: «Wir werden stark selektioniert weiterhin Führungen anbieten.»

Es seien zwischenzeitlich weitere Absichtserklärungen von neuen Investoren und künftigen Nutzern unterschrieben worden, bejaht Schmid eine entsprechende Frage. Zur Investitionssumme für das Gesamtprojekt sagt er: «Sie ist höher als eine Milliarde Franken.»