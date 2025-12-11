Immobilien
«Ambitioniert und nach wie vor realistisch»

  11.12.2025 Wirtschaft

Läuft alles nach Plan, wird schon in wenigen Monaten auf der FlexBase-Grossbaustelle in Laufenburg mit dem Hochbau begonnen. Intern sind bereits 55 Personen bei dem noch sehr jungen Unternehmen angestellt. Die Investitionssumme beträgt mehr als eine Milliarde Franken.

Susanne ...

