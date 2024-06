Am Ziel wartet die Schatzkiste

Die NFZ lädt zur 9. Schatzsuche ein – diesmal durch Wittnau und Zeiningen

Bald sind sie wieder unterwegs: die grossen und kleinen Schatzsucher. Einzeln, in Gruppen oder sehr oft als ganze Familien begeben sie sich mit einem Schatzplan ausgerüstet auf bekannte und unbekannte Pfade, um das NFZ-Schatzsuche-Abenteuer ab 6. Juli bis 13. Oktober zu erleben.

Susanne Hörth

Die NFZ-Schatzsuche geht in diesem Jahr bereits in ihre mittlerweile neunte Austragung. Das niederschwellige Abenteuer für Gross und Klein hat seit der ersten Austragung schon Tausende von Menschen in bekanntes wie auch unbekanntes Gebiet gelockt. Gab es doch jeweils viel zu entdecken und am Schluss sogar einen Schatz zu finden.

Der Weg ist das Ziel, heisst es doch so schön. Im Falle der NFZ-Schatzsuche sind es gleich zwei Ziele. Wie gewohnt, werden auch in diesem Jahr zwei Routen angeboten, je eine in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden. Dieses Mal führt die Schatzsuche nach Wittnau und nach Zeiningen.

Die Routen versprechen abwechslungsreiche Wanderungen durch schönste Natur.

Ein simples Rezept

Was braucht es für eine schöne Schatzsuche? Die Zutaten dafür sind eigentlich ganz simpel. Man nehme etwas Zeit, dem Wetter angepasste Kleidung, genug zu Trinken und zum Picknicken. Mische das Ganze mit einer gehörigen Portion Neugierde und füge nach Bedarf noch Freunde und Bekannte hinzu. Ausgerüstet damit und natürlich mit der Schatzkarte (erstmals in der NFZ am 4. Juli oder auf der Redaktion in Rheinfelden und bei den Raiffeisen- banken Fricktal abholbar) kann es dann schon losgehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gibt es gute Reaktionen von früheren Schatzsucherinnen und Schatzsuchern? Selbstverständlich. Die lachenden Gesichter auf den Selfies, die der NFZ jeweils zugesandt werden, stehen stellvertretend für ein Spassabenteuer in der Region. «Das Besondere daran ist auch, dass man mit Freunden oder Familie, ausgestattet mit einer echten Schatzkarte, die Region erkunden und dabei auch immer wieder unbekannte Plätze entdecken kann», verrät das NFZ-Team. Und fügt hinzu: «Die Schatzsuche bietet Gelegenheit, auf nahen Wegen ohne Stress gemeinsam schöne Zeit miteinander zu verbringen.» Es ist etwas aus der Region für die Region.

Zahlencode

Und wie gelange ich zum Schatz?: Die doppelseitige Karte, heuer mit Zeiningen und Wittnau, lotsen mit Fotos und Beschreibungen von Station zu Station. Bei vieren davon wird nach einer hier zu findenden Zahl gefragt. Diese Zahl gilt es, auf der Karte einzutragen. Am Schluss ergeben die vier entdeckten Ziffern den geforderten Zahlencode für das Schloss an der Schatzkiste beim Ziel. In den so geöffneten Schatzkisten liegen kleine Überraschungen bereit.

«Es ist eine grossartige Sache, um gemeinsam mit den Kindern in der Natur draussen etwas zu entdecken. Selbst wenn es regnet», weiss eine Mutter aus Erfahrung. Sie hat mit ihren Kindern die Schatzsuche schon mehrfach mitgemacht. «Es gibt viel mehr zu entdecken als nur den Schatz am Schluss.»