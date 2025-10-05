Am Steuer eingenickt

Weil er am Steuer einnickte, verlor ein Automobilist in der Nacht die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte bei Kölliken gegen eine Leitplanke. Der Lenker blieb unverletzt. Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntag, 5. Oktober 2025, kurz vor 02.15 Uhr.

Ein 83-jähriger Automobilist war auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs, als er kurz vor dem Rastplatz Kölliken die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge geriet er auf den Pannenstreifen und fuhr auf die beginnende Randleitplanke auf.

Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug sowie an der Autobahneinrichtung entstand Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann am Steuer eingeschlafen sein.

Die Kantonspolizei nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab.