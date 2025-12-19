Am Rütlischiessen 2025

Das letzte Mal waren die Kaister Schützen 2014 auf der Rütliwiese am traditionellen Rütlischiessen. Nun konnten wieder acht Schützen am patriotischsten Schiessanlass der Schweiz teilnehmen.

Drei Schuss Einzelfeuer in einer Minute und dann zwei Serien à sechs Schuss in je zwei Minuten, kniend auf eine Distanz von zirka 260 Meter ist für jeden Schützen eine besondere Herausforderung, zumal in der knienden Stellung das Zeigen der Schusslage von allen 48 Schützen abgewartet werden muss. Aber die Schmerzen haben sich gelohnt. Am Schluss resultierte ein unvergessliches Erlebnis, nicht nur das Schiessen, sondern auch die Stimmung unter den Hunderten von Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz. Der silberne Siegerbecher in der Sektion Kaisten ging an Alexander Buttazzo. (mgt)