Alte Garde Kaisten: Maiexkursion ins Baselbiet

Die Gardemitglieder gönnten sich nach ihrer Ankunft ein vorzügliches und ausgedehntes Mittagessen, um dann gestärkt die geführte Stadtbesichtigung in Angriff zu ...

Zu einer interessanten und schönen Tagesreise wurde der Ausflug ins Birsigtal, mit dem Besuch des Städtchens Laufen.

Zu einer interessanten und schönen Tagesreise wurde der Ausflug ins Birsigtal, mit dem Besuch des Städtchens Laufen.

Die Gardemitglieder gönnten sich nach ihrer Ankunft ein vorzügliches und ausgedehntes Mittagessen, um dann gestärkt die geführte Stadtbesichtigung in Angriff zu nehmen. Sehr schön renoviert wurden das ehemalige, zum heutigen Stadthaus ausgebaute Spital und das Obertor mit dem markanten Zeitturm, welcher Teil der noch erhaltenen Stadtmauer ist. Der Wasserfall der Birs mit der Fussgängerbrücke bildet ein tollen Anblick im Zentrum des Städtchens. Somit erfreuten sich die Gardemitglieder an einem weiteren Bildungsausflug mit bestem Dank an den Organisator. (mgt)