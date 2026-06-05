Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Alte Garde Kaisten: Maiexkursion ins Baselbiet

  05.06.2026 Kaisten
Informativer und schöner Ausflug. Foto: zVg
Informativer und schöner Ausflug. Foto: zVg

Zu einer interessanten und schönen Tagesreise wurde der Ausflug ins Birsigtal, mit dem Besuch des Städtchens Laufen.

Die Gardemitglieder gönnten sich nach ihrer Ankunft ein vorzügliches und ausgedehntes Mittagessen, um dann gestärkt die geführte Stadtbesichtigung in Angriff zu ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote