Alles wie bisher beim Münchwiler Gemeinderat

In Münchwilen haben sich alle bisherigen Ratsmitglieder für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung gestellt. Am Sonntag wurden sie an der Urne in ihren Ämtern bestätigt.

Bruno Tüscher erhielt 195, Fabian Bianchi 215, Florentina Mallaku 194, Patrick Geiger 231 und Asa Müller 185 Stimmen. Als Gemeindeammann wurde Bruno Tüscher mit 160 Stimmen und als Vizeammann Fabian Bianchi mit 183 Stimmen in ihren bisherigen Ämter bestätigt.

Die Wahlbeteiligung in Münchwilen betrug 39,8 Prozent. (sh)