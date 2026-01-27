Immobilien
Aller guten Wahlgänge sind drei

  27.01.2026 Wittnau
Schon bald werden im Gemeindehaus in Wittnau wieder fünf Gemeinderätinnen und Gemeinderäte ein- und ausgehen. Foto: Simone Rufli
Michel Schnarwiler kandidiert für den Gemeinderat Wittnau

Noch sind sie zu viert: Frau Gemeindeammann Denise Schmid, Vizeammann Niklaus Beck, Martina Roth und Oliver Hassler. Seit Freitag aber ist klar: am 8. März wird der fünfte Sitz im Gemeinderat vergeben. Ob nur ...

