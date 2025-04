«Alle ziehen am gleichen Strick»

Franziska Bircher und Daniel Müller zu Ehrenmitgliedern beim Geref ernannt

Wie gewohnt speditiv, für einmal aber auch ungewohnt gefühlsvoll: An der Versammlung von Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref) wurde Franziska Bircher als langjährige Präsidentin verabschiedet und Denise Schmid als neue Kapitänin des Geref-Schiffes willkommen geheissen.

Susanne Hörth

150 Personen hatten sich am Montagabend in der Werkhalle der Firma Häring in Eiken zur Geref-Jahresversammlung eingefunden. Es war eine Versammlung des Abschiednehmens, des Innehaltens und Zurückschauens, gleichzeitig aber auch ein Aufbruch unter neuer Führung mit einer erweiterten Crew. Unverändert bleiben für das Geref-Vereinsschiff der eingeschlagene Kurs mit Zielen: dem regionalen Gewerbe und Handwerk eine Plattform bieten, den Austausch untereinander fördern, gemeinsame Aktionen starten und auch in Sachen Berufsnachwuchs nicht nur Zeichen setzen, sondern aktiv handeln.

Für Franziska Bircher war es ein spezieller Augenblick, als sie die Versammlung eröffnete. Sie tat es letztmals als Präsidentin. Nach rund 20 Jahren, davon die Hälfte als Präsidentin, hatte sie sich entschlossen, nicht mehr anzutreten und damit Platz für die jüngere Generation zu schaffen. «Ich blicke auf eine schöne und intensive Zeit beim Geref zurück. Die gegenseitige Wertschätzung im Vorstand sowie mit anderen Gremien war für mich immer sehr wichtig. Ich habe viele tolle Anlässe, viele Highlights und ganz viele schöne Begegnungsanlässe erlebt.» Gerade noch sehr berührt, fügte sie dann mit starker Stimme an: «Das Gewerbe ist immer mehr gefordert. Entsprechend müssen wir Gewerbler zusammenstehen und uns auch in die politischen Abstimmungen einbringen.» Mit Blick auf die kommenden Gesamterneuerungswahlen forderte sie die Gewerbetreibenden zudem zum Mitwirken in politischen Gremien auf.

Würdigung

Wie sehr Franziska Bircher in all diesen Jahren als Vorstandsmitglied, als OK-Präsidentin von Gewerbeausstellungen, als Bindeglied zum Aargauischen Gewerbeverband und einfach auch als Ansprechperson für Gewerbe-Anliegen geschätzt wurde, es noch immer ist, zeigte sich in den diversen Reden. Fricks Gemeindeammann Daniel Suter sprach im Namen aller Geref-Gemeinden der scheidenden Präsidentin ein grosses Dankeschön aus. Sie sei in all der Zeit zum Gesicht des Gewerbevereins geworden. «Gewerbe und Gemeinden haben immer viele Berührungspunkte», so Suter. Entsprechend froh zeigte er sich über die stets konstruktive und zielführende Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein. Voller Lob war Suter auch für «Schule trifft Wirtschaft». Hier setzte ebenfalls Urs Widmer vom Aargauischen Gewerbeverband an. Das von Geref lancierte Projekte, das Jugendliche einen besseren Zugang zu Lehrstellen ermöglicht und gleichzeitig auch Lehrbetriebe unterstützt, findet mittlerweile viele Nachahmer. Gerade in einer Zeit, in der 25 Prozent aller Lehrverträge aufgelöst werden, sei eine gute Vorbereitung für die Berufswahl unverzichtbar. «Der Geref ist ein herausragendes Beispiel für einen Gewerbeverein. Alle ziehen hier am gleichen Strick», so Widmer.

Einer, der dem Geref-Vorstand ebenfalls lange angehört, diesen mitprägt und sich noch länger in der zum Gewerbeverein gehörenden Kommission Verkauf- und Dienstleitungen (VDL) engagiert hat, ist Daniel Müller. Auch er hat sich entschieden, seinen Platz für jüngere Leute freizumachen. Er wurde bereits an der Jahresversammlung von seinem Nachfolger Christian Käser als neuer VDL-Vorsitzender verabschiedet.

Eigens für ihn und Franziska Bircher hatten die neu gewählte Geref-Präsidentin Denise Schmid und Vizepräsident Patrick Uebelmann ein Gedicht verfasst. Abwechselnd trugen sie in Reimform die grossen Verdienste der beiden scheidenden Vorstandsmitglieder vor. Mit kräftigem Applaus wurden Franziska Bircher und Daniel Müller von der Versammlung zu Geref-Ehrenmitgliedern ernannt.

Die neue Geref-Präsidentin Denise Schmid zeigt mit dem Jahresprogramm 2025 auf, dass wie gewohnt zahlreiche Veranstaltungen und spannende Begegnungsanlässe in der Agenda stehen. Sie freue sich auf ihre neue Aufgabe, gehe diese aber auch mit dem nötigen Respekt an. Für Franziska Bircher, die vor vielen Jahren einen gut organisierten, innovativen Verein hat übernehmen dürfen, war wichtig, dass sie nun genau einen solchen Verein an Denise Schmid weitergeben konnte.

Erweiterter Vorstand

Die Versammlung genehmigte alle traktandierten Geschäfte. Darunter die Jahresrechnung 2024 wie auch das Budget 2025. Gewählt wurde auch der erweiterte Vorstand mit Denise Schmid (Präsidentin), Patrick Uebelmann (Vizepräsident), Michael Schmid, Christoph Erne, Michael Dörr und Colin Herzog.