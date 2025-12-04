Weihnachtsbeleuchtung in Kaisten

Kommt der Nikolaus, kommt das Weihnachtsfest. Und auch alle Jahre wieder leuchten die Weihnachtsbäume in Kaisten. Dass dem so ist, dafür ist der Verschönerungsverein Kaisten verantwortlich. Wie gewohnt versah er auch dieses Jahr die von der Forstverwaltung aufgestellten Tannen in Kaisten und Ittenthal mit Lichtern. Trotz Kälte und Regen kamen zirka 20 freiwillige Helferinnen und Helfer zusammen und in zwei Etappen wurden diese Arbeiten ausgeführt. Der Verschönerungsverein ist in der guten Lage, genügend Leute zu haben, die bei den Arbeiten helfen, und trotzdem werden weitere Interessierte gerne willkommen geheissen.

Nach der Begrüssung durch Roland Zaugg, Verantwortlicher für die Beleuchtung, machten sich die eingespielten Teams an die Arbeit. Für die grossen Tannen bei der alten Trotte, beim Eichhörnlibrunnen und beim Gemeindehaus kam wie jedes Jahr ein Skyworker zum Einsatz. Nach getaner Arbeit wurde den Helferinnen und Helfern ein Imbiss im «Warteck» offeriert.

Die Mitglieder des Verschönerungsvereins hoffen, dass den Bäumen und der Beleuchtung Sorge getragen wird. Der Verein wünscht allen ein schönes Weihnachtsfest. (mgt)