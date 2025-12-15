Alkoholisierter Autolenker landet im Bach

Am Sonntagabend geriet ein Fahrzeug in Wölflinswil neben die Fahrbahn, wurde von einem Strauch abgebremst und landete schlussendlich im Bach. Der Lenker konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien.

Am Sonntag gegen 19 Uhr meldete eine Drittperson einen Selbstunfall eines Automobilisten. Dieser dürfte während der Fahrt auf der Oeligass in Wölf linswil neben die Fahrbahn geraten sein. Der 59-jährige Automobilist querte dabei einen Grünstreifen und wurde von einem Strauch abgebremst, ehe das Fahrzeug im Bach zum Stillstand kam.

Der Autolenker wurde unverletzt jedoch alkoholisiert vorgefunden. Die Kantonspolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenom men. Die A l kohol isieru ng dürfte zu einem grossen Teil verantwortlich für den Verkehrsunfall sein, wie die Polizei mitteilt. Der Führerausweis wurde dem Lenker noch vor Ort zu Handen des Strassenverkehrsamtes abgenommen. (mgt/nfz)