Alexandra Leimgruber-Jud: offen – empathisch – verbindend

Gemeinderatswahlen in Frick

Für die Gemeinderatswahlen vom 28. September in Frick stellt sich mit Alexandra Leimgruber-Jud eine Person zur Verfügung, mit der ich seit Jahren zusammenarbeite. Als Mitglied und heutige Vizepräsidentin des Verwaltungsrates des Gesundheitszentrums Fricktal schätze ich ihre offene, geradlinige und verlässliche Art sehr. Alexandra Leimgruber-Jud steht mit beiden Beinen im Leben und bildet sich – stets ausgezeichnet vorbereitet – als empathische Zuhörerin sorgfältig ihre Meinung. Zielorientiert und hartnäckig, aber immer mit dem Blick fürs Ganze trägt sie zu fundierten und ausgewogenen Entscheidungen bei und vertritt diese loyal und vorbehaltlos. Dabei sind ihr Fairness, Transparenz und gesunder Menschenverstand sehr wichtig. In den langen Jahren unserer Zusammenarbeit erlebe ich Alexandra Leimgruber-Jud als ausgesprochene Teamplayerin, die mit ihrer hilfsbereiten und verbindenden Art für ein positives und kollegiales Einvernehmen innerhalb des Gremiums sorgt. Den Menschen zugewandt und der Sache verpflichtet: so darf ich seit Jahren auf die grosse Unterstützung und den Rückhalt von Alexandra Leimgruber-Jud zählen, weshalb ich Ihnen ihre Wahl in den Gemeinderat Frick wärmstens empfehlen kann.

ANNELIESE SEILER, VERWALTUNGS-RATSPRÄSIDENTIN UND VORMALIGE LANGJÄHRIGE CEO DES GESUNDHEITSZENTRUMS FRICKTAL