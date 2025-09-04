Immobilien
Alexandra Leimgruber-Jud: offen – empathisch – verbindend

  04.09.2025 Leserbriefe

Gemeinderatswahlen in Frick

Für die Gemeinderatswahlen vom 28. September in Frick stellt sich mit Alexandra Leimgruber-Jud eine Person zur Verfügung, mit der ich seit Jahren zusammenarbeite. Als Mitglied und heutige Vizepräsidentin des ...

