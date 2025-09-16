Immobilien
Alexandra Leimgruber-Jud in den Gemeinderat Frick

  16.09.2025 Leserbriefe

Am 28. September 2025 wählt Frick einen neuen Gemeinderat. Ich unterstütze Alexandra Leimgruber-Jud, weil sie fachlich und menschlich überzeugt. Wir kennen uns seit der Schulzeit. Alexandra ist verantwortungsbewusst, lösungsorientiert und engagiert. Sie leitet ein KMU, ist ...

