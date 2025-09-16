Alexandra Leimgruber-Jud in den Gemeinderat Frick

Am 28. September 2025 wählt Frick einen neuen Gemeinderat. Ich unterstütze Alexandra Leimgruber-Jud, weil sie fachlich und menschlich überzeugt. Wir kennen uns seit der Schulzeit. Alexandra ist verantwortungsbewusst, lösungsorientiert und engagiert. Sie leitet ein KMU, ist ...

Am 28. September 2025 wählt Frick einen neuen Gemeinderat. Ich unterstütze Alexandra Leimgruber-Jud, weil sie fachlich und menschlich überzeugt. Wir kennen uns seit der Schulzeit. Alexandra ist verantwortungsbewusst, lösungsorientiert und engagiert. Sie leitet ein KMU, ist Rechtsanwältin und eine erfahrene Familienfrau – sie weiss, was es heisst, Verantwortung zu übernehmen und verschiedene Perspektiven zu vereinen. Ich bin der Meinung, dass sie eine grosse Bereicherung für den Gemeinderat ist und empfehle ihre Wahl mit voller Überzeugung.

MARLENE SCHILLING-ERB, FRICK