Zeiningen ist nicht einfach ein Ort auf der Landkarte – es ist unser Zuhause, unser Lebensmittelpunkt. Hier leben wir, hier begegnen wir uns, hier gestalten wir gemeinsam. Und genau dafür steht Alexander Kohler. Alexander ist einer «us eusem Dorf» – bodenständig, engagiert und mit Herzblut für Zeiningen unterwegs. Er kennt die Menschen, die Anliegen und die Herausforderungen unserer Gemeinde. Sein Einsatz zeigt, dass er nicht nur mitredet, sondern anpackt und Verantwortung übernimmt. Aufgrund der überraschenden Demissionierung von Gisela Taufer durfte er die Aufgabe des Gemeindepräsidenten interimsmässig übernehmen und beweist seither mit ruhiger Hand, Weitblick und Verantwortungsbewusstsein, dass er diese Rolle mit Umsicht und Kompetenz ausfüllt. Wer Alexander Kohler kennt, weiss: Er hört zu, überlegt, handelt mit gesundem Menschenverstand und immer im Interesse der Gemeinschaft. Solche Menschen braucht unsere Gemeinde – Menschen, die für Zeiningen sprechen, aus Zeiningen kommen und sich mit voller Überzeugung für «Euses Dorf» einsetzen. Darum: Für Kontinuität, Herzblut und Zukunft für Zeiningen – am 30. November Alexander Kohler als Gemeindepräsident wählen.

DANIEL UND DENISE VOGEL, ZEININGEN