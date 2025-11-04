Alex Kohler als Gemeindepräsident – weil Einsatz und Verantwortung zählen

In den letzten Jahren hat unsere Gemeinde bewegte Zeiten erlebt. Es brauchte Menschen mit Weitblick, Mut und Tatkraft, um schwierige Aufgaben anzupacken und Verantwortung zu übernehmen. Einer dieser Menschen ist Alex Kohler.

Als der Forstbetrieb unserer Gemeinde noch defizitär war, hat Alex Kohler nicht weggeschaut, sondern gehandelt. Mit dem Zusammenschluss der Gemeinden Möhlin, Hellikon, Zuzgen, Mumpf und Obermumpf per 1. Januar 2020 hat er wesentlich dazu beigetragen, dass der Betrieb wieder in die Gewinnzone geführt werden konnte. Das zeigt: Alex Kohler kann nicht nur reden – er liefert Ergebnisse.

Doch nicht nur im Forst hat er Verantwortung übernommen. Als unsere Gemeinde plötzlich ohne Präsidentin dastand, sprang Alex Kohler ein. In einer Phase, die geprägt war von Unsicherheit und einem unschönen Abgang, hat er Ruhe, Stabilität und Vertrauen zurückgebracht. Das war keine einfache Aufgabe – Alex Kohler hat sie mit Herzblut und Führungsstärke gemeistert.

Er steht für Sachlichkeit, Zusammenhalt und das Wohl der ganzen Gemeinde. Er hört zu, handelt überlegt und setzt sich mit ganzer Kraft für eine lebenswerte Zukunft ein.

Darum meine klare Empfehlung: Wählen wir Alex Kohler zum Gemeindepräsidenten! Für eine Gemeinde, die von Erfahrung, Verlässlichkeit und Engagement profitiert. Für eine Führungsperson, die anpackt, wenn’s darauf ankommt.

Alex Kohler – weil er Verantwortung lebt.

ERNST DEISS, ZEININGEN