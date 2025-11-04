Immobilien
Alex Kohler als Gemeindepräsident – weil Einsatz und Verantwortung zählen

  04.11.2025 Leserbriefe

In den letzten Jahren hat unsere Gemeinde bewegte Zeiten erlebt. Es brauchte Menschen mit Weitblick, Mut und Tatkraft, um schwierige Aufgaben anzupacken und Verantwortung zu übernehmen. Einer dieser Menschen ist Alex Kohler.

Als der Forstbetrieb unserer Gemeinde noch ...

