Alex Brogle der Sieger, Alex Hürzeler Neu-Veteran

In Wittnau fand an den letzten beiden Wochenenden das 77. Bezirksverbandschiessen des Bezirksschützenverbands Laufenburg (BSVL) statt.

Die FSG Wittnau-Kienberg hat insgesamt 395 Schützinnen und Schützen empfangen, die ihr Können unter Beweis stellten. Das Absenden am letzten Sonntag bildete den feierliche Abschluss des Anlasses. Begleitet von Alphornklängen trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Schützenvereine in der Turnhalle in Wittnau. Mit der Maximalpunktzahl von 60 Punkten lag der einheimische Alex Brogle an der Spitze der Rangliste. Punktgleich, aber mit schlechterem Tiefschuss, folgte Robert Waldmeier vom Freien Schiessverein Frick auf Rang 2. Sarah Benz, ebenfalls vom FSV Frick, komplettierte das Podium mit 59 Punkten. Den Vereinswettkampf gewann der Schiessverein Gansingen mit 56.004 Punkten vor der Feldschützengesellschaft Kaisten (55.633 Punkte) und dem FSV Frick (55.106 Punkte).

Weiter ehrte Peter Weiss (Präsident BSVL) im Rahmen des Absendens traditionell die Neu-Veteranen. In diesem Jahr sind fünf Schützen mit Jahrgang 1965 in diesen Stand erhoben worden. In Wittnau anwesend waren Lukas Müller (FSG Wittnau-Kienberg), Roger Rüede (Talschützen Sulz) und der ehemalige Aargauer Regierungsrat Alex Hürzeler (Schützengesellschaft Oeschgen). (mgt)