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Aktive Japankäfer

  24.07.2026 Basel

Auch in den vergangenen Tagen wurden im Kanton Basel-Landschaft sowie in Basel-Stadt erneut Exemplare des schädlichen Japankäfers entdeckt. Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier bevorzugt in feuchte, grasbewachsene Böden ab. Nach wenigen Wochen schlüpfen daraus Larven, ...

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